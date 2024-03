Mittelrheinpokal Der Bonner SC steht im Finale

Immer wieder griffen die Hausherren früh an und zwangen Königsdorf so zu Fehlern in der Spieleröffnung. Die Gäste lauerten indes auf Konter. Nach einer weiteren Chance durch Okoroafor, den Hendrik Strobl bedient hatte (20.), beruhigte sich zunächst das Geschehen. Die Fünferkette der Gäste ließ aus dem Spiel heraus nichts Gefährliches mehr zu. Und so führte ein Standard zur verdienten Bonner Führung. Es war Innenverteidiger Tarik Dogan, der sich nach einer Ecke von Leon Augusto am höchsten schraubte und zum 1:0 für den BSC einnickte (31.). Nur wenig später rauschte der Pressschlag von Strobl nach einem erneuten Ballgewinn nur knapp über das Tor der Gäste. Für die einzige Schrecksekunde aus Sicht der Hausherren sorgte in der 45. Minute Schlussmann Michel, der an einem hohen Ball vorbeigriff – ein Fauxpas, der allerdings folgenlos blieb.