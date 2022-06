Maximilian Decker und Jan Luca Prangenberg : Der Bonner SC treibt seine Kaderplanung voran

Bonn Der Bonner SC treibt die Kaderplanung für die kommende Saison in der Fußball-Mittelrheinliga voran: Die Rheinlöwen verpflichteten Jan Luca Prangenberg vom VfL Alfter. Auch der ausgeliehene Maximilian Decker kehrt zurück.

Der aus der Fußball-Regionalliga abgestiegene Bonner SC füllt seinen Kader weiter auf. Der an den VfL Alfter ausgeliehene Maximilian Decker kehrt für die neue Saison in der Mittelrheinliga zum BSC zurück. Außerdem verpflichteten die Rheinlöwen Jan Luca Prangenberg ebenfalls vom VfL, der am letzten Spieltag der abgelaufenen Saison in die Landesliga absteigen musste. Der 23-jährige Prangenberg absolvierte für Alfter 31 Punktspiele. Zuvor spielte der Innenverteidiger bei Viktoria Köln, TuS Koblenz und dem FC Hennef.