Regionalliga West : Der Bonner SC verliert Auswärtsspiel in Wiedenbrück

BSC-Trainer Thorsten Nehrbauer. Foto: Boris Hempel

Bonn Die erste Niederlage der Saison im zweiten Spiel musste der Bonner SC am Mittwochabend in Wiedenbrück einstecken. Der BSC verlor verdient mit 1:2 bei den Ostwestfalen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thomas Heinen

Ernüchterung beim Fußball-Regionalligisten Bonner SC: Nachdem die Spieler des BSC noch am Samstag das 2:2 bei den SF Lotte nach dem späten Ausgleich durch Daniel Somuah in der 96. Minute wie einen Sieg gefeiert hatten, verlor die die Mannschaft von Cheftrainer Thorsten Nehrbauer am Mittwochabend beim SC Wiedenbrück nach einem weitgehend uninspirierten Auftritt mit 1:2 (0:1). Erneut hatte Somuah nach dem 1:0 durch Niklas Szeleschus (14.) diesmal in der 86. Minute den Ausgleich erzielt. In der 90. Minute gelang Wiedenbrück durch den von Hendrik Lohmar verwandelten Strafstoß doch noch das 2:1. "Wir haben heute durch zwei individuelle Fehler verloren", meinte der BSC-Trainer.

Im Vergleich zum Spiel in Lotte beließ es Nehrbauer bei einer Änderung. David Winke rückte für Neuzugang Jan Roschlaub in die BSC-Innenverteidigung. „Er ist in der Lage, das Spiel von hinten heraus schnell zu machen“, begründete Nehrbauer den Wechsel in der Startelf. Fast schon wie gehabt, verlief dann allerdings die Anfangsphase der Partie. Nach nervösen ersten Minuten, in denen Wiedenbrück gleich die Initiative ergriff, hebelte ein weiter Diagonalball auf Niklas Szeleschus die Bonner Hintermannschaft aus. Der Wiedenbrücker Neuzugang bedankte sich in der 14. Minute für die präzise Vorarbeit per Flachschuss zum 1:0, beim BSC-Schlussmann Jonas Hupe nicht gut aussah.

Wie schon in Lotte blieben in dieser Phase des Spiels Bonner Kombinationen früh stecken und Zweikämpfe gingen mehrheitlich an die Hausherrn. Hinzu kamen Ballverluste im Spielaufbau, mit denen Wiedenbrück zum Glück für die Gäste in letzter Konsequenz nichts anzufangen wusste. Nehrbauer reagierte auf die Sturmflaute und brachte für Kapitän und Sechser Kris Fillinger zur zweiten Hälfte den offensiveren Burak Gencal. An den Bonner Unzulänglichkeiten an diesem Abend änderte dieser Wechsel wenig. Es dauerte bis zur 62. Minute, ehe David Winke per Kopf zur ersten Torchance für den BSC kam. Die Gäste riskierten jetzt mehr, liefen dafür aber Gefahr, in Wiedenbrücker Konter zu laufen. In der 86. Minute schien der BSC nach dem Ausgleich von Somuah erneut den Kopf aus der Schlinge ziehen zu können. Aber in der 90. Minute besiegelte der von Hendrik Lohmar verwandelte Foulelfmeter die erste Saisonniederlage. Wenig später sah Daniel Somuah Rot. Keine gute Voraussetzung also, um am Samstag (14 Uhr, Sportpark Nord) – dann vermutlich wieder vor mehr als 300 Zuschauern – das Trauma der Niederlagen gegen Aufsteiger ad acta zu legen.