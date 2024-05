Mittelrheinliga Der Bonner SC verspielt eine 2:0-Führung

Das änderte sich relativ schnell nach dem Seitenwechsel, als Okoroafor Rechtsverteidiger Adis Omerbasic erspähte. Der hatte sich am Rand des Fünfmeterraums frei geschlichen, musste den Ball nur noch über die Linie zur Bonner Führung drücken (52.). Während der Widerstand der Gäste zusehends erlahmte, nahm Winterneuzugang Serhat Koruk Maß und ließ Gästeschlussmann Marko mit einem platzierten Schuss aus rund 16 Metern zum 2:0 keine Chance (59.). Kurz danach verzog der eingewechselte Creighton Braun nur knapp. In der 74. Minute machten es die Gäste wieder spannend, als Kariem Emara nach einem Konter das 1:2 gelang. Nach einem Ballverlust von Pommer fiel schließlich noch der Ausgleichstreffer zum 2:2. Erneut war Emara zur Stelle. In der Nachspielzeit vergab Omerbasic noch das 3:2 für die Gastgeber. Bereits vor dem Spiel wurde offiziell gemacht, dass Armando Rexhepaj und Nam-Ju Lee in der kommenden Saison für den SV Bergisch Gladbach spielen.