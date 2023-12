Achtelfinale Mittelrheinpokal Der Bonner SC will seiner Favoritenrolle gerecht werden

„Natürlich sind wir am Samstag Favorit“, sagt der BSC-Coach. „Und diese Rolle werden wir seriös erfüllen.“ Will heißen: Die Spieler aus der zweiten Reihe dürfen nur bedingt auf einen Pokaleinsatz hoffen. Auf einer oder zwei Positionen will der BSC-Trainer, der nach wie vor seit seinem Amtsantritt Mitte Oktober ungeschlagen ist, die Startelf gegenüber dem Remis am Sonntag ändern.