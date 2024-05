Derby in der Mittelrheinliga Der Bonner SC will sich beim Nachbarn keine Blöße geben

Zwei Siege und zwei Unentschieden reichten dem Aufsteiger zum Klassenerhalt und damit zu einer weiteren Saison in der fünften Liga. Langen, der als Spieler und Trainer noch nie abgestiegen ist, freut sich auf das Spiel am Freitagabend. „Wir können das Derby ohne Druck genießen“, sagt der Coach. Er selbst wird allerdings nur am Rande stehen. „Mein Co-Trainer Thorsten Hanisch wird gegen den BSC an der Seitenlinie stehen. Er ist mit Leib und Seele Endenicher“, lobt Langen seinen Assistenten. Und was macht Langen in der Zwischenzeit: „Vielleicht stelle ich mich an den Grill“, schmunzelt er.