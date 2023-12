Mittelrheinliga Der Bonner SC will zum Jahresabschluss an die Tabellenspitze ranrücken

Der BSC hatte gerade ein Testspiel gegen den Landesligisten SC Rheinbach mit 6:1 gewonnen. Damit eröffnen sich für die Mannschaft von Trainer Sascha Glatzel am Sonntag (14.30 Uhr) im letzten Punktspiel des Jahres gegen Tabellenführer Eintracht Hohkeppel bis dato kaum noch für möglich gehaltene Chancen, der Tabellenspitze wieder ein Stück weit näher zu kommen. „Noch vor sieben Wochen waren wir, was das Thema Aufstieg in die Regionalliga angeht, abgeschrieben“, sagt BSC-Coach Glatzel. Von einem richtungweisenden Spiel will der 47-Jährige allerdings nicht sprechen. „Darauf lasse ich mich nicht ein. Natürlich ist es für uns ein wichtiges Spiel. Schließlich kommt der Tabellenführer. Aber wir sind erst im Dezember und haben mit der Partie am Sonntag und dem Nachholspiel in Hennef noch 15 Spiele vor uns“, sagt Glatzel.