Vorstandschef Dirk Mazurkiewicz im Interview : „Der BSC versucht Toleranz und Respekt vorzuleben“

Bonn Nach dem offenen Brief von Cedrik Mvondo ist BSC-Vorstandsvorsitzender Dirk Mazurkiewicz stolz auf den Spieler. Schon junge Spieler sollen lernen, Mitmenschen wertzuschätzen.

In einem offenen Brief appelliert BSC-Innenverteidiger Cedrik Mvondo eindringlich, Zeichen gegen den Rassismus zu setzen. Thomas Heinen sprach mit dem BSC-Vorstandsvorsitzenden Dirk Mazurkiewicz über die Initiative des 22-jährigen Innenverteidigers mit afrikanischen Wurzeln.

Herr Mazurkiewicz, kommt der Anstoß, diesen offenen Brief zu formulieren, auch ein Stück weit aus den Reihen des BSC-Vorstandes?

Sind Sie stolz auf Mvondo oder eher besorgt, dass er sich veranlasst sieht, so einen Appell zu veröffentlichen?

Mazurkiewicz: Ganz klar – ich bin sehr stolz auf Cedrik Mvondo. Der gesamte Verein steht uneingeschränkt hinter seinem präzise formulierten Appell. Was er schreibt, passt zu dem, was der BSC vorzuleben versucht: uneingeschränkte Toleranz und Respekt – jedem Einzelnen gegenüber. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat uns 2018 besucht, weil wir ein Verein sind, der seit Jahren herausragende Integrationsarbeit leistet und viele soziale Projekte initiiert und fördert. Die Quote für Spieler mit Migrationshintergrund beträgt bei uns 60 Prozent. Für uns gilt nicht nur „Black Lives Matter“, sondern „All Lives Matter“.