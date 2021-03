Fußball-Regionalliga : Eigentor vermiest Bonner SC Sieg gegen Münster

Bonn Ein Eigentor von Marian Sarr knapp eine Viertel Stunde vor Abpfiff hat dem Bonner SC den Sieg über Preußen Münster verhagelt. Nur drei Minuten zuvor waren die Bonner in Führung gegangen. Durch das Remis rutschte der BSC auf den letzten Tabellenplatz ab.

Zum Achtungserfolg taugte das 1:1 (0:0)-Unentschieden bei Preußen Münster, das bis dato besten Rückrundenteam allemal. Dennoch dürften Spieler und Betreuer des Fußball-Regionalligisten Bonner SC mit dem Remis auch hadern. Denn ein Eigentor von Marian Sarr in der 76. Minute machte die Hoffnung auf den durchaus möglichen Dreier im Preußen-Stadion zunichte. Zwei Minuten zuvor hatte Daniel Somuah die erneut mutig agierenden Gäste nicht unverdient in Führung geschossen.

„Das Eigentor spiegelt den bisherigen Saisonverlauf wider“, sagte BSC-Cheftrainer Björn Joppe. „Es ist bitter, denn in der ersten Halbzeit haben die Jungs ein sehr gutes Spiel abgeliefert. In der 2. Hälfte haben sie das Spiel gegen Dortmund gemerkt, sich reingebissen und das Tor gemacht, aber postwendend das Eigentor kassiert. Aber Aufgeben ist keine Option.“

Im Vergleich zu Mittwoch verließ sich Joppe auf die Startelf, die vor allem in der Anfangsphase die U 23 von Borussia Dortmund vor Probleme stellte, es aber versäumte, sich mit dem Führungstreffer zu belohnen. Im Preußen-Stadion übernahmen diesmal zunächst die Hausherren das Kommando und kamen in der 18. Minute folglich zur ersten Chance der Partie.

So verfehlte der Linksschuss von Marcel Damaschek das Preußen-Gehäuse um mindestens einen Meter (31.). Ein Kardinalproblem, dass sich wie ein roter Faden durch die zuletzt ansehnlichen Auftritte des Tabellenvorletzten zog. „In dieser Phase waren wir zu hektisch“, räumte Joppe ein. Münster, das ohne Neuzugang Gerrit Wegkamp auskommen musste, fand zu diesem Zeitpunkt dagegen kaum noch den Weg zum Bonn Tor, geschweige denn in den Strafraum der Gäste.

Erst in der Schlussphase der ersten Hälfte schalteten die Gastgeber, die bis dato elf von 14 Heimspielen gewonnen hatten, einen Gang höher und setzten die Gäste unter Druck. In dieser Phase hielt BSC-Schlussmann Jonas Hupe gegen Grodowski, der nach Pass von Remberg alleine auf ihn zulief, das Remis fest.

In der 42. Minute hatte Hupe dann Glück, als Alexander Langlitz freistehend am langen Pfosten aus drei Metern am Tor vorbeiköpfte. Den ersten Arbeitsnachweis in Hälfte zwei lieferte Preußen-Keeper Maximilian Schulze-Niehues ab, der einen Distanzschuss von Serhat-Semih Güler ohne Mühe entschärfte (47.).