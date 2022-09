Bonner SC spielt in Vichttal : Endlich den ersten Auswärtsdreier

Bonn Der Bonner SC sieht sich beim VfL Vichttal vor einer schweren Aufgabe. Auch die Belastung durch den Kreispokal beunruhigt Coach Lukas Sinkiewicz.

Energiekrise in Bonn : Bürgerantrag kritisiert Flutlichter bei Bonner SC Spielen Der Bonner SC trägt seine Heimspiele freitag- oder samstagabends unter Flutlicht aus. Bisher mit großem sportlichem Erfolg. Doch es gibt Kritik an dem hohen Stromverbrauch trotz Energiekrise.

Eine nicht unerhebliche Erschwernis in der Vorbereitung auf die Punktspiele sieht Sinkiewicz im Kreispokalstress. Auch vor der Aufgabe in Vichttal musste der BSC am Mittwochabend im Halbfinale gegen den Landesligisten VfL Alfter ran. Zwar spielten zu Beginn des 4:0-Erfolgs nur zwei Akteure aus der Elf, die gegen Frechen von Anfang an dabei waren, aber der Trainingsrhythmus gerät dennoch gehörig durcheinander. „Heute sprechen wir von Belastungssteuerung“, hatte der BSC-Coach am vergangenen Samstag erklärt. Das bedeutet, dass die Spieler, die im Pokal zum Einsatz kamen, am Folgetag nicht mit der Mannschaft trainieren können, sondern gesondert regenerieren. „Das macht die Vorbereitung nicht einfacher“, sagt Sinkiewicz.