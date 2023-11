Sieg im Mittelrheinpokal Erfolgsserie des Bonner SC unter Sascha Glatzel hält an

Nun gilt es, so gut es geht zu regenerieren. Denn bereits am Sonntag (14.30 Uhr, Sportpark Nord) wartet mit dem Heimspiel gegen das Tabellenschlusslicht BCV Glesch-Paffendorf die nächste Pflichtaufgabe. „Das wird nicht leicht“, sagt Glatzel. Abgesehen davon, dass das Stammpersonal 120 Minuten Pokalfight in den Beinen hat, seien viele Spieler angeschlagen. So musste Rudolf González in der 56. Minute raus. Für ihn sprang Massaman Keita in die Bresche. Der Innenverteidiger saß nach gerade überstandener Verletzung eigentlich nur für den Notfall auf der Bank. Auch Innenverteidigerkollege Leander Goralski war in Frechen mit dabei, musste aber nicht eingreifen. Ob der Routinier am Sonntag zurückkehren kann, bleibt wohl bis kurz vor dem Anpfiff offen. Das gilt auch für Adis Omerbasic, der das Pokalspiel am Mittwochabend nach seiner Verletzung aus dem Spiel in Schafhausen in Zivil verfolgte.