Erste Runde des Kreispokals : Bonner SC setzt sich deutlich gegen den FC Pech durch

Bonn Der Bonner SC hat sich in der ersten Runde des Kreispokals souverän durchgesetzt. Der Mittelrheinligist schlug den B-Ligisten FC Pech deutlich mit 12:0.

Mit einem Dutzend Toren löste der Fußball-Mittelrheinligist Bonner SC seine erste Pflichtaufgabe in der neuen Saison ohne Fehl und Tadel. In der ersten Runde des Kreispokals setzte die Mannschaft von Cheftrainer Lukas Sinkiewicz beim 12:0 (4:0) gegen den B-Ligisten FC Pech den Klassenunterschied von vier Ligen in reichlich Tore um.