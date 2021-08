Ex-Profi im Trainerteam : Wie Marcel Ndjeng dem Bonner SC zum Erfolg verhelfen will

Da geht’s lang: In die Rolle des Co-Trainers ist beim Bonner SC Ex-Profi Marcel Ndjeng geschlüpft. Foto: Boris Hempel

Bonn Marcel Ndjeng unterstützt in der anstehenden Regionalliga-Saison Cheftrainer Björn Joppe als Co-Trainer. Der ehemalige Bundesliga-Profi will beim BSC seine Expertise in der Neuroathletik einbringen.