Freitagspiel: BSC in Bergisch Gladbach Der Trainer ist wie ein Tiger im Käfig

Die zweite Aufgabe für den neuen Bonner Trainer ist nicht weniger schwierig. Denn an diesem Freitagabend will der BSC ab 19.30 Uhr in der Belkaw Arena beim SV Bergisch Gladbach erneut drei Punkte einfahren und damit die angedichtete, aber auch an den Punkten ablesbare Auswärtsschwäche überwinden.