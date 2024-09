Viertelfinale des Kreispokals Bonner SC besiegt FV Endenich: Drei rote Karten und drei Tore

Das torlose Remis schmeichelte also den Gästen, die zu Beginn des zweiten Abschnitts mutiger agierten. Allerdings verzog Marcel Dawidowski nach gutem Pass von Ertugrul Ünal deutlich (48.). Glatzel reagierte mit noch mehr Offensive, brachte Marco Brasnic und Michael Okoroafor. In der 66. Minute hätte sich das fast ausgezahlt. Aber FVE-Keeper Eisberg lenkte den Freistoß von Brasnic noch um den Pfosten. Wenige Minuten später platzte dann der Knoten beim Neuzugang. Vom linken Strafraumeck versenkte Brasnic das Leder gekonnt ins lange Eck (72.). Zehn Minuten vor dem Ende sah Endenichs Marcel Dawidowski nach einem Foul an Hamza Salman glatt Rot. Vier Minuten vor Schluss hielt der ansonsten beschäftigunglose Lukas Betz gegen Beckly Fontem das 1:0 fest. Den guten Eindruck, den Brasnic nach seiner Einwechslung hinterlassen hatte, trübte die rote Karte gegen den Stürmer in der Schlussminute. In der Nachspielzeit sah auch noch Endenichs Selcuk Kaban auf Seiten der Endenicher Rot. In der 4. Minute der Nachspielzeit traf Salman zum 2:0. In der 10. Minuten der Nachspielzeit machte Augusto das entscheidende 3:0.