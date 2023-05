Brunetto fordert Sieg gegen Friesdorf Bonner SC will Erfolgsserie fortsetzen

Das habe die Mannschaft in den vergangenen Wochen sowieso schon sehr gut gemacht und personelle Löcher immer wieder gestopft. Tim Schirmer dürfte Poggenberg am Freitag auf der linken Abwehrseite ersetzen. Für Keita stehen der wieder genesene Bilal Ksiouar und auch Nico Perrey nach überwundener Verletzung zur Verfügung. Perrey hatte nach seiner Einwechslung am Sonntag zum 3:0 getroffen. Vorne macht sich Brunetto derzeit die wenigsten Sorgen. Ergün Yildiz und vor allem Daniel Somuah zeigten sich zuletzt in Topform. „Der Einsatz von Somuah war vorbildlich“, lobt Brunetto. Seiner Ex-Mannschaft zollt der Bonner Cheftrainer Respekt. „Ich habe sie beim 2:2 gegen Wegberg-Beeck gesehen. Sie sind defensiv stabil und haben mit Sami Akremi und Mohamed Dahas sehr schnelle Spieler.“