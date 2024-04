Derby in der Mittelrheinliga Bonner SC trifft auf Siegburger SV

Frohe Kunde gab es von Jonas Berg, der seinen auslaufenden Vertrag frühzeitig um zwei weitere Jahre verlängerte. Auch was den Endspurt im Aufstiegsrennen anbetrifft, bleibt Glatzel vorerst gelassen – obwohl mit dem Einverständnis des 1. FC Düren, Hohkeppel in deren Stadion spielen zu lassen, eine entscheidende Hürde zur Regionalligalizenz vom Tabellenführer genommen wurde. „Solange nicht endgültig klar ist, ob Hohkeppel die Lizenz erhält, bleibe ich vorsichtig. Erst wenn alle Unklarheiten beseitigt sind, werden wir alles riskieren.“ Ein Patzer in der Kreisstadt sollte der BSC also tunlichst vermeiden. Denn die Bonner müssen mit weiteren Konkurrenten um den einzigen Aufstiegsplatz rechnen. Auch der Zweitplatzierte Frechen 20 sowie der Tabellenvierte VfL Vichttal haben ihren Hut für einen Startplatz in der Regionalliga West in den Ring geworfen.