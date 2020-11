Die Mannschaft des Bonner SC steht nach dem 1:6 gegen Oberhausen in der Kritik : „Richtige“ Abwehrspieler gesucht

BONN BSC-Trainer Thorsten Nehrbauer geht mit seiner Elf nach dem 1:6 gegen Oberhausen hart ins Gericht. Am Samstag geht’s nach Schalke

Insbesondere Justin Dautzenberg tat dem Übungsleiter leid. Der 22-jährige Torhüter stand erstmals in dieser Saison zwischen den Pfosten, ersetzte den angeschlagenen Jonas Hupe. „Er konnte die Gegentore nicht verhindern“, sagte Nehrbauer. „Er ist in den entscheidenden Situationen von seinen Mitspielern allein gelassen worden.“

Vor allem die Entstehung des zweiten Oberhausener Treffers, den Vincent Stenzel in der 40. Minute nach einem Foul von Dautzenberg an Maik Odenthal per Strafstoß erzielt hatte, trieb dem Bonner Coach die Zornesröte ins Gesicht. Innenverteidiger Cedric Mvondo hatte seinen Torhüter durch einen katastrophalen Rückpass in die Bredouille gebracht. „Ich weiß nicht, was meine Abwehr da macht“, fragte sich Nehrbauer auch einen Tag später noch. „Aber diese Fehler haben sich bis zum Ende dieses Spiels durchgezogen.“