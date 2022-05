Junglöwen reicht schon ein Punkt : U19 des Bonner SC vor Aufstieg in die Bundesliga

U19 des Bonner SC vor Aufstieg in die Bundesliga

Bonn Die U19 des Bonner SC steht kurz vor dem Aufstieg in die A-Junioren-Bundesliga. Der Mannschaft von Trainer Lino Sanchez fehlt im letzten Spiel der Aufstiegsrunde nur noch ein Punkt, um in die höchste Jugendspielklasse zurückzukehren.

Am Sonntag trifft der Tabellenführer um 11 Uhr auf dem Kunstrasen an der Josefshöhe auf den Letzten SC West Köln. Eventuell sind die Junglöwen sogar schon vor Anstoß aufgestiegen, da am Samstag die beiden punktgleichen Verfolger Deutz 05 und Eilendorf aufeinandertreffen. Sollte diese Partie unentschieden ausgehen, wäre der BSC schon durch.