Zu Gast bei der SpVg Porz Noch ist alles im grünen Bereich beim Bonner SC

Mit den jüngsten Auftritten seiner Mannschaft ist Brunetto sowohl in spielerischer als auch in kämpferischer Hinsicht zufrieden. „Beim 3:1 in Teveren haben die Jungs nach dem Rückstand die Ruhe bewahrt. Und gegen Fortuna Bonn haben wir in Unterzahl gegen einen guten Gegner vier Tore erzielt.“ Maximilian Decker hatte seinerzeit nach einer Notbremse in der fünften Minute „Rot“ gesehen. Damit ist der defensive Mittelfeldspieler für die Partie in Porz gesperrt. Ansonsten kann Brunetto mit Ausnahme der langzeitverletzten Jan-Luca Prangenberg, Ben Hompesch und Samir Malaab auf alle Akteure zurückgreifen.