FVM-Liga: Bonner SC reist zu Germania Teveren Nach Hompesch fällt auch Malaab aus

Entsprechend waren zu Wochenbeginn Analysen angesagt. Vorwürfe an die Mannschaft ergaben sich daraus nicht. „Die Jungs haben genug Chancen herausgespielt, um das Spiel zu gewinnen“, sagt Brunetto. Bleibt also die Chancenverwertung als Kritikpunkt. Die letzte Entschlossenheit habe gefehlt. Allerdings sei auch viel Pech dabei gewesen. Dreimal rettete das Aluminium für die Gäste. In den Aktionen von Mittelstürmer Marco Königs fehlten jeweils Zentimeter. Hinzu kam Königsdorfs Schlussmann Janis Häck, der einen Sahnetag erwischt hatte. In der Schlussphase der Partie wirkten die Offensivaktionen der Hausherren allerdings zunehmend planlos. „In einer solchen Spielsituation ist das nachvollziehbar“, findet Brunetto. „Je weniger Zeit bleibt, desto mehr verlierst du die Kontrolle und die Positionierung.“