BSC und Endenich bitten zum Derby Pokalpleite als Warnung für den Bonner SC

„Wir konzentrieren uns auf die anstehenden Aufgaben“, sagt BSC-Erfolgscoach Sascha Glatzel, der in seinen bislang fünf Punktspielen mit der Mannschaft 13 Punkte holte. Diese Einstellung erscheint vernünftig, denn vor Hohkeppel thront auch noch Frechen, die immerhin als Tabellenführer zehn Zähler mehr gesammelt haben, über deren Aufstiegsambitionen allerdings wenig nach außen dringt. Am Freitagabend (19.30 Uhr, Sportpark Nord) steht für Glatzel und sein erstarktes Team im letzten Spiel der Hinrunde das so genannte Karnevals-Derby gegen den Stadtrivalen FV Endenich auf dem Spielplan. Ein Gegner, an den zumindest die Spieler der Gastgeber keine guten Erinnerungen haben.