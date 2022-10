Erste Runde im FVM-Cup : Bonner SC startet im Verbandspokal gegen Breinig

Bonn In der ersten Runde des Fußball-Mittelrheinpokals erwartet der Bonner SC am Mittwochabend den SV Breinig aus der Landesliga.

Eine Woche vor dem Großteil der Konkurrenz startet der Fußball-Mittelrheinligist Bonner SC am Mittwochabend (19.30 Uhr, Sportpark Nord) vor heimischer Kulisse in den Verbandspokal. Gegner für die Mannschaft von Cheftrainer Lukas Sinkiewicz ist der SV Breinig Breinigerberg. Gegen den Landesligisten dürfte Sinkiewicz erneut rotieren. Schließlich steht am kommenden Sonntag das Derby beim FC Blau-Weiß Friesdorf auf dem Spielplan. Neben Torhüter Kevin Birk, der seine Rotsperre aus dem Kreispokalfinale gegen den SSV Merten abgesessen hat, sind Burak Yesilay und Tim Schirmer Kandidaten für die Startelf. Beide kamen im Punktspiel gegen Glesch-Paffendorf von der Bank und trafen jeweils doppelt zum 4:0-Erfolg.