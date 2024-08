Mittelrheinliga Gelungener Saisonauftakt für den Bonner SC

Mit Hamza Salman hatte Glatzel genau einen Neuzugang in die Startelf beordert. „Er ist am ehesten in der Lage den lange verletzten Rudolf González zu ersetzen“, hatte der Bonner Trainer vor der Partie gesagt. Etwas überraschend stand auch Markus Wipperfürth in der ersten Elf. Der Linksverteidiger hatte selbst erst mit einem späteren Saisoneinstieg nach seiner Knie-Operation gerechnet.