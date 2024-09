Bonn Intensive Wochen beim Bonner SC

Am Mittwoch stand bekanntlich das Pokalspiel beim SC Rheinbach auf dem eng getakteten Spielplan. Zumindest dürfte der souveräne 9:1-Sieg gegen den Landesligisten SC Rheinbach die Brust der Akteure breiter werden lassen. Auch in der nächsten Woche ändert sich an der angespannten Terminlage nichts. Dann kommt am kommenden Mittwoch der Ligakonkurrent FV Endenich zum Kreispokal-Viertelfinale in den Sportpark. „Das macht sich natürlich in den Spielen am darauffolgenden Wochenende bemerkbar“, sagt der BSC-Coach. „Auch wenn es nur bei dem einen oder anderen zwei Prozent an Frische sind, die fehlen.“ Das gelte insbesondere für Spieler, die aus einer Verletzung kommen.