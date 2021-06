Wechsel nach Saarbrücken : Torhüter Jonas Hupe verlässt den Bonner SC

Jonas Hupe spielt in der neuen Saison für den 1. FC Saarbrücken. Foto: Boris Hempel

Bonn Nach Justin Dautzenberg hat in Jonas Hupe nun auch der zweite Keeper den Bonner SC verlassen. Der Schlussmann nutzt eine Ausstiegsklausel.

In der abgelaufenen Spielzeit stand Hupe in 26 Partien für den BSC zwischen den Pfosten und spielte dabei vier Mal zu Null. „Wir spüren, dass unsere Spieler aufgrund der 26 Punkte in der Rückserie und der Tatsache, dass wir auch jungen Spielern Einsatzzeiten geben, im Fokus der 3. Liga stehen“, sagt Mario Neunaber, der sportliche Leiter des BSC.