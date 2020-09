Sorge beim Bonner SC : Keine Zuschauer, kein Geld - Angst in der Regionalliga

Info

Am Wochenende rollt auf den Fußballplätzen in Bonn und der Region nach monatelanger Corona-Pause wieder der Ball. Auch vor der neuen Saison präsentiert der General-Anzeiger in seiner Fußballbeilage auf 56 Seiten die Mannnschaften von der Regional- bis zur Kreisliga. Die Spielpläne der einzelnen Klassen gibt es in einer Übersicht auf vier Seiten. Am Donnerstag in der Print-Ausgabe des GA!