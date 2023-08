Sieg im Kreispokal Bonner SC schickt Bezirksligist SV Beuel 06 torlos vom Platz

Der von Brunetto gegenüber dem 0:0 am Sonntag bei Eintracht Hohkeppel komplett neu aufgestellte Mittelrheinligist ging in der 5. Minute durch Burak Yesilay mit 1:0 in Führung. Der zweite Bonner Treffer ließ bis zur 37. Minute auf sich warten. Den besorgte schließlich Ben Hompesch. Fünf Minuten nach Wiederbeginn erhöhte Volkan Ballicalioglu auf 3:0. Für den Schlusspunkt sorgte Yesilay mit seinem zweiten Treffer zum 4:0-Endstand (84.).