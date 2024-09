Kreispokalspiel gegen FV Endenich „Das ist mit Sicherheit ein Highlight“

„Flutlicht, beste Platzbedingungen und hoffentlich viele Zuschauer – was will man als Fußballer mehr?“, fragt auf Seiten des Kontrahenten Meybodi. „Und wir treffen auf den mit Abstand besten Kader der Liga. Meine Jungs können es kaum erwarten.“ Als Trainer eines Ligakonkurrenten hat Meybodi natürlich auch Ansprüche. „Jeden Sonntag wollen wir in der Liga bestehen. Und das gilt natürlich auch für das Pokalspiel, in dem immer alles möglich ist.“