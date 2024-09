Kreispokal-Halbfinale Bonner SC und Bornheim kämpfen um das Finale

Wer spielt am 3. Oktober im Finale des Kreispokals gegen den bereits qualifizierten Fußball-Mittelrheinligisten SSV Merten? Diese Frage beantworten am Mittwochabend die Mannschaften des Bonner SC und des SSV Bornheim. Beide Kontrahenten treffen um 19.30 Uhr im nachgeholten Halbfinale auf dem Platz des Landesligisten an der Wallrafstraße in Bornheim aufeinander. Merten hatte in der vergangenen Woche gegen den Bezirksligisten SV Vorgebirge mit 5:0 gewonnen.