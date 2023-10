Gegen den Bonner SC FV Endenich gewinnt das Kreispokalfinale mit 2:1

Vor dem Finale der Herren sollte beim BSC-Coach das Bauchgefühl den Ausschlag geben, ob mehrheitlich die Pokalelf oder die Mannschaft spielt, die nach dem 0:3 in Vichttal einiges geradezurücken hatte. Brunetto entschied sich mit zwei Ausnahmen für die zweite Variante. Im Tor kam Pokal-Schlussmann Kevin Birk zum Zug. Für den erkrankten Adis Omerbasic rückte Massaman Keita in die Startelf. Auch FVE-Coach Marek Dabrowski wechselte zweimal. Für Malte Eisberg spielte im Tor Souheil Zeddoug. Statt Daniel Schaal kam Emirhan Özen zum Zug. Dass der BSC derzeit nicht in der Lage ist, befreit aufzuspielen, war der Mannschaft in der Anfangsphase anzumerken. Zwar ging der erste Abschluss auf das Konto von Hendrik Strobel, der auf nassem Geläuf aus 20 Metern abgezogen hatte (10.), gefährlicher aber agierte Endenich. In der 11. Minute rettete Markus Wipperfürth gegen Maximo Valente. Nachdem auf der anderen Seite BSC-Kapitän Marco Königs aus kurzer Distanz an FVE-Schlussmann Zeddoug gescheitert war, durfte Endenich wenig später jubeln. Nach einem Schuss von Valente konnte Birk den Ball nicht festhalten. Dos Santos war zur Stelle und stocherte den Ball über die Linie (16.). Der BSC reagierte mit vermehrtem Druck. Aber weder Königs (22.) noch Rudolf González brachten den Ball aus jeweils aussichtsreicher Position im Endenicher Tor unter (29.). Das wäre Endenich in der 35. Minute fast zum zweiten Mal auf spektakuläre Art und Weise gelungen. FVE-Kapitän Abdenbi Oubelkhiri hatte aus großer Distanz versucht, den weit vor seinem Tor stehenden Birk zu überlisten. Der Ball touchierte noch leicht die Latte (35.). Fünf Minuten später rettete Birk gegen Dos Santos. Merklich zurückhalten musste sich dann der um Neutralität bemühte Stadionsprecher und BSC-Vorstandsmitglied Stefan Krämer, als er den mittlerweile überfälligen Ausgleichstreffer von Massaman Keita für den BSC in der Nachspielzeit der ersten Hälfte verkündete. Schließlich war der BSC nicht Gastgeber. Wipperfürth hatte nach einer Ecke aufgelegt.