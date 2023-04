Wechsel von Düren nach Bonn Markus Wipperfürth kehrt zum BSC zurück

Der heute 27-jährige Wipperfürth kam bereits in der D-Jugend zum BSC, durchlief sämtliche Jugendmannschaften und erhielt 2014 einen Vertrag für die 1. Mannschaft. Als 19-jähriger konnte er sich in der laufenden Saison als Linksverteidiger durchsetzen und war fortan nicht mehr aus der Stammformation wegzudenken. Im darauffolgenden Jahr stieg Wipperfürth mit dem BSC in die Regionalliga West auf. 2017 verpasste der schnelle Linksverteidiger verletzungsbedingt das FVM-Pokalfinale gegen Fortuna Köln, das der BSC vor 6.500 Zuschauern im heimischen Sportpark Nord mit 1:0 gewann.