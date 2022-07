Mittelfeldspieler verlängert beim Mittelrheinligisten : Maximilian Pommer bleibt beim Bonner SC

Bonn Der Bonner SC hat einen weiteren Leistungsträger halten können. Maximilian Pommer bleibt beim Fußball-Mittelrheinligisten.

Beim Blitzturnier im Rahmen der Saisoneröffnung lief Maximilian Pommer am vergangenen Wochenende offiziell noch als Gastspieler auf. Nun ist die Rückkehr des gelernten Sechsers zum Fußball-Mittelrheinligisten Bonner SC perfekt. Der Mittelfeldspieler verlängerte seinen Vertrag und wird in der kommenden Saison mit der Rückennummer 10 auflaufen. „Pommes“, so der Spitzname, zählt mit mehr als 80 Regionalliga-Einsätzen zu den erfahrenen Spielern.