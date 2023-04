Mittelrhein-Liga Der Bonner SC gewinnt sein Heimspiel gegen Fortuna Köln II

Was fällt beim Fußball-Mittelrheinligisten Bonner SC mehr ins Gewicht? Die Freude über die Rückkehr von Markus Wipperfürth zur neuen Saison (der GA berichtete). Oder doch eher der 3:1 (0:0)-Sieg vor 720 Zuschauern im Sportpark Nord gegen die Zweitvertretung von Fortuna Köln, die zumindest rechnerisch die Hoffnung am Leben erhält, am Ende des 30. Spieltages doch noch in die Regionalliga zurückkehren zu können. Bei noch sieben ausstehenden Spielen haben der FC Hennef 05, der zu Hause 0:2 gegen Bergisch Gladbach verlor, noch sieben Zähler, und der FC Wegberg-Beeck sechs Punkte Vorsprung auf den BSC. Daniel Somuah (58.), Samir Malaab (67.) und Jonas Berg (85.) brachten den Erfolg, der wohl zur Rubrik Arbeitssieg gehört, unter Dach und Fach. Der Kölner Treffer zum zwischenzeitlichen 1:2 (69.) durch Luca Johannes Schneider fiel nicht ins Gewicht. „In der ersten Hälfte wollten wir, aber konnten nicht so recht“, räumte BSC-Cheftrainer Giuseppe Brunetto ein. „Aber wenn wir am Ende gewinnen, ist es mir egal, wenn wir in der ersten Hälfte nur 0:0 spielen.“