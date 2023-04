18. Spieltag in der Mittelrheinliga Bonner SC spielt unentschieden gegen den FC Hennef 05

Die Gäste kamen gut ins Spiel. Hennef lauerte auf Konter. Die Brisanz der Partie vor allem für die Gäste war von Beginn an spürbar. Jeder gewonnene Zweikampf quittierten beide Bänke mit lautstarker Anfeuerung. Die erste gute Gelegenheit gehörte den Gästen. Nach Pass von Yesilay hatte Rudolf González FC-Keeper Martin Michel bereits umkurvt, als Jordan Ramirez mit einer starken Grätsche die Bonner Führung doch noch verhinderte (10.). Mindestens genauso hauchdünn schrammte der BSC in der 24. Minute am Rückstand vorbei. Louis Klapperich hatte nach einem Ballgewinn im Mittelfeld vom rechten Strafraumeck Maß genommen und das lange Eck nur um Zentimeter verfehlt. Nur drei Minuten später tauchte Malaab nach abgefälschtem Pass von Massaman Keita frei vor Michel auf, verzieht aber deutlich – eine Torchance aus dem obersten Regal. Für Zillken ein Fehlschuss, der den Platzverhältnissen geschuldet war. Bis zur Pause passierte in beiden Strafräumen nicht mehr viel.