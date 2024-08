Nach gelungenem Saisonstart Auf den Bonner SC wartet die nächste Herausforderung

Tatsächlich waren die Gäste am vergangenen Sonntag für die Gastgeber eine Spur zu abgezockt. Auch die Dramaturgie des Spielgeschehens mit verunglücktem Rückpass zum zwischenzeitlichen 2:0 für den BSC und Gelb-Roter Karte gegen Vichttal spielte dem BSC in die Karten. In den beiden Versuchen zuvor auf dem kleinen und engen Kunstrasenplatz war der BSC bekanntlich leer ausgegangen.