Mittelrheinliga Bonner SC verspielt letzte Aufstiegschancen in Königsdorf

Die sprichwörtliche Tür zum Aufstieg in die Fußball-Regionalliga West ist für den Mittelrheinligisten Bonner SC zugefallen. Im drittletzten Saisonspiel hatte der TuS BW Königsdorf mit dem 2:1(0:0)-Sieg gegen die Mannschaft von Cheftrainer Giuseppe Brunetto die Tür zugeschlagen. Damit liegt Spitzenreiter FC Wegberg-Beeck, der bereits am Freitagabend seine Hausaufgaben gegen den FC Hürth mit dem 2:1-Erfolg erledigt hatte, zwei Spieltage vor Schluss mit sieben Punkten uneinholbar für den BSC in der Tabelle vorne. Gleichzeitig verliert das vor der Partie gegen Königsdorf mit Spannung erwartete Gipfeltreffen am kommenden Freitag gegen Wegberg-Beeck seine Brisanz. Florian Welter (55.) und Paul Reichert in der 3. Minute der Nachspielzeit zerstörten die Hoffnungen des Regionalligabsteigers auf die direkte Rückkehr in Liga vier. Das Tor zum 1:1 von Massaman Keita in der 2. Minute der Nachspielzeit hatte am Ende nur noch statistischen Wert. Überschattet wurde die Begegnung nach dem Schlusspfiff durch eine Schlägerei, in die offenbar auch Bonner Spieler verwickelt waren. „Wir haben es heute nicht verdient“, sagte ein am Boden zerstörter BSC-Coach. „Wir haben es einfach nicht verstanden, gegen einen hoch motivierten Gegner die richtigen Mittel zu finden. Es ist unheimlich schade, weil wir in den letzten Wochen so viel investiert hatten.“