Mittelrheinliga Bonner SC verliert sein Heimspiel gegen Wegberg-Beeck

Nach dem Seitenwechsel bemühten sich die Hausherren sichtlich um den Ausgleich, blieben aber immer wieder in der gut organisierten Deckung des Tabellenführers hängen. Der erste nennenswerte Abschluss gelang dem eingewechselten Ben Hompesch per Kopf nach einer Ecke (68.). Und wenn Spieler der Gastgeber den Wegberger Strafraum einmal erreichten, fehlte den Aktionen meist die nötige Entschlossenheit. Das änderte sich in der 79. Minute als Hompesch nach Pass von Malaab mit dem herausstürzenden Zabel im Strafraum zusammenrauschte. Aber auch diesmal blieb die Pfeife des Unparteiischen trotz heftiger Bonner Proteste stumm. In der 88. Minute scheiterte Niklas Fensky für die Gäste nach einem Konter am Pfosten. Nachdem alle Bonner Versuche in der achtminütigen Verlängerung gescheitert waren, blieb es am Ende beim knappen Erfolg der Gäste, die damit auch aufgrund der besseren Tordifferenz als Tabellenführer am letzten Spieltag auf Hennef treffen.