2:0-Erfolg in Wegberg Okoroafor und Fujiwara lassen den BSC jubeln

Von der ersten Minute an ließen die Gäste keinen Zweifel daran, dass ein Sieg gegen den Regionalliga-Absteiger einem der mutmaßlichen Konkurrenten im Aufstiegsrennen einen entscheidenden Schlag versetzen könnte. BSC-Sportdirektor Daniel Zillken listete allein in den ersten 45 Minuten fünf gute Torgelegenheiten für die Gäste auf. Zunächst hatte Hendrik Strobl gleich zweimal die Bonner Führung auf dem Fuß (6., 14.). Auch Marc Brasnic verpasste es zweimal, sich in die Schützenliste einzutragen. Die wohl beste Chance durch einen Freistoß des Ex-Profis vereitelte Justin Strauch (30.). Auch Marcus Wipperfürth hätte seine Farben in Halbzeit eins in Front schießen können.