Mittelrheinliga Aufholjagd des Bonner SC um einen Aufstiegsplatz geht weiter

Im Umfeld des Fußball-Mittelrheinligisten Bonner SC darf weiter gerechnet werden. Dank des klaren 5:0 (3:0)-Erfolgs vor 511 Zuschauern im Sportpark Nord gegen Borussia Freialdenhoven kann die Mannschaft von Cheftrainer Giuseppe Brunetto bei neun noch zu vergebenen Punkten zumindest rechnerisch den Aufstieg in die Regionalliga noch erreichen, hat das Geschehen allerdings nicht mehr in der eigenen Hand. Burak Yesilay mit einem Dreierpack (21., 23., 65.) und Jonas Berg (25., 59.) mit seinen Saisontoren 13 und 14 erzielten die Treffer zum 16. Saisonsieg. Der BSC spielt noch in Königsdorf, zu Hause gegen den Tabellenzweiten Wegberg-Beeck und am letzten Spieltag bei Eintracht Hohkeppel. „Ich bin absolut zufrieden“, sagte Brunetto. „Wie schon in den letzten Spielen waren wir dominant. Heute haben sich die Jungs mit den Toren belohnt. Was die Chance auf den Aufstieg angeht, glauben wir weiter dran.“