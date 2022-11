Mittelrheinliga : Bonner SC verliert nach Heimniederlage Anschluss an die Spitze

Gonzalez und Hiro Taka in Aktion. Foto: Boris Hempel/rheinzoom.photo

Bonn Der Bonner SC hat mit der ersten Heimniederlage der Saison vorerst den Anschluss an die Tabellenspitze verpasst. Während der FC Wegberg-Beeck am Mittwochabend sein Spiel in Hürth mit 4:0 gewann, verlor die Mannschaft von Cheftrainer gegen den TuS BW Königsdorf mit 0:2.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Weder die Tuchfühlung zum Tabellenführer FC Wegberg-Beeck noch die Aussicht auf drei freie Tage reichten aus, um die Spieler des Fußball-Mittelrheinligisten Bonner SC zu einer Leistung wie zuletzt in Freialdenhoven anzustacheln. Stattdessen kassierte die Mannschaft von Cheftrainer Lukas Sinkiewicz mit dem 0:2 (0:2) gegen TuS BW Königsdorf die erste Heimniederlage dieser Saison und damit einem unerwarteten Rückschlag in dem Vorhaben, an Tabellenführer Wegberg-Beeck dran zu bleiben. Die hatten am Mittwochabend in Hürth mit 4:0 gewonnen. Zwei Wochen vor dem direkten Aufeinandertreffen beider Regionalligaabsteiger, das am 25. November im Wegberger Waldstadion auf dem Programm steht, trennen die Vereine nun fünf Punkte. Paul Reichelt (11.) und Rio Roman Koch (40.) hatten vor 375 Zuschauern trotz zum Teil drückender Überlegenheit des BSC für die Gäste getroffen. „Heute waren wir extrem uneffektiv“, sagte der Bonner Coach. „Dagegen hat der Gegner aus seinen Chancen viel gemacht und deshalb verdient gewonnen.“

Dass der BSC bislang eine fast makellose Heimbilanz vorzuweisen hatte – lediglich Bergisch Gladbach konnte seinerzeit beim 0:0 einen Punkt mitnehmen – schien die Gäste nicht sonderlich zu beeindrucken. Gleich mit dem ersten Abschluss gelang Königsdorf die 1:0-Führung. Nachdem Ron Meyer den Versuch von Luca Kalinic noch abwehren konnte, war der BSC-Schlussmann gegen den Nachschuss von Paul Reichelt machtlos (11.). Die erste richtig brisante Szene im Königsdorfer Strafraum dürfte Sinkiewicz an so manchen Auswärtsauftritt zu Saisonbeginn erinnert haben, als seine Spieler beste Gelegenheiten gleich reihenweise ausließen. In der 24. Minute jedenfalls drosch González den Ball nach Fehler von Oscar von Lehmann und Zuspiel von Jonas Berg aus kurzer Distanz weit über das Tor der Gäste. Auf der anderen Seite verpasste Kalinic mit einem Flachschuss das 2:0 nur um wenige Zentimeter (31.). Überhaupt gelang es den Gästen, sich immer wieder geschickt zu befreien. Dabei ließ Königsdorf das sprichwörtliche Langholz liegen. Sinkiewicz hatte vor der Spielstärke der Königsdorfer gewarnt. Mit Recht, denn in der 40. Minute lieferte Königsdorf die nächste Kostprobe ihres spielerischen Vermögens ab. Am Ende einer Ballstaffete konnte Rio Koch BSC-Schlussmann Meyer mit einem leicht abgefälschten Flachschuss zum 2:0 überwinden.

Die Gastgeber mussten sich für die zweite Hälfte also etwas einfallen lassen. Aber auch in den ersten Minuten der zweiten 45 Minuten fehlten gegen weiterhin geschickt verteidigende Gäste mit dem überragenden Hirotaka Sugiura die Lösungen. Die Versuche von Jan Luca Prangenberg (54.), González (55.) und Decker (56.) brachte Königsdorf nicht aus der Ruhe. Einzig Daniel Somuah, der knapp das Tor der Gäste verfehlte (68.), und González, der am gut reagierenden Vogel scheiterte (72.), sorgten noch für Torgefahr. Mehr gelang den Gastgebern nicht. Und so fährt der BSC nach dem Pokalspiel am 19. November gegen den SSV Merten mit der ersten Heimniederlage im Gepäck zum Primus nach Wegberg.

Foto: Boris Hempel

Foto: Boris Hempel

Foto: Boris Hempel

Foto: Boris Hempel

Foto: Boris Hempel

Foto: Boris Hempel

Foto: Boris Hempel zurück

weiter