Mittelrheinliga Bonner SC will Erfolgsserie fortsetzen

Mit der Entwicklung bis dato ist der 47-Jährige sehr zufrieden. „Wir sind stärker als zu meinem Amtsbeginn. Die Arbeit gegen den Ball, so wie ich sie mir vorstelle, hat meine Mannschaft schnell umgesetzt“, erinnert sich Glatzel. „Jetzt ist das Spiel mit Ball sehr viel besser geworden.“ Seine Mannschaft agiere insgesamt variabler, schneller und sei in den Abläufen sicherer geworden. Zu welchem Ergebnis das am Saisonende führt, lässt der BSC-Coach offen. „Natürlich ist in den neun noch verbleibenden Partien einiges möglich“, sagt Glatzel angesichts der gestiegenen Erwartungen der Anhänger, was die Chancen auf den Regionalligaaufstieg anbetrifft. „Aber der Weg ist noch lang und steinig.“ Fußball-Floskel, die dritte.