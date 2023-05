Mittelrheinliga Bonner SC gewinnt Heimspiel gegen Friesdorf

Nach den Ausfällen von Dan-Patrick Poggenberg (Kreuzbandriss), Massaman Keita (Rotsperre) und Burak Yesilay (5. Gelbe Karte) veränderte der BSC-Cheftrainer die Startelf auf zwei Positionen. Tim Schirmer und Bilal Ksiouar rückten in die Bonner Abwehrkette. Bei den Gästen unterstrich das Trainerduo Panagiotidis und Thomas Huhn mit der Nominierung von Ibish Ibishi und Mohamed Dahas, dass sie keineswegs nur defensiv unterwegs sein wollen. Unter den Augen von DFB-Präsident Bernd Neuendorf und WDR-Intendant Tom Buhrow begannen die Gastgeber druckvoll. Nach dem ersten Abschluss von Rudolf González (1.) hatten drei Minuten später mit Daniel Somuah, Jonas Berg und Ergün Yildiz gleich drei BSC-Akteure die Chance zur frühen Führung. Aber immer war entweder ein Friesdorfer Abwehrbein oder FC-Schlussmann Serhii Lukash im Weg. Die Gäste fanden dagegen in der ersten Viertelstunde der Partie kaum statt. Dafür gingen die Hausherren zunehmend leichtfertig mit ihren Gelegenheiten um. So lief Berg nach feinem Steckpass von Malaab alleine auf das Gästetor zu, blieb aber an Lukash hängen (18.). In den nächsten Minuten nahmen sich beide Teams eine Auszeit, bis der Kopfball von Max Decker nach González-Freistoß Friesdorfs Schlussmann erneut zum Eingreifen zwang (34.). Nachdem auch der Schuss von Malaab knapp am Dreieck des Friesdorfer Gehäuses vorbeigestrichen war (42.), blieb den BSC-Anhängern nichts anderes übrig, als auf Durchgang zwei zu hoffen.