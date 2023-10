0:3 in Vichttal Nächste derbe Pleite für den Bonner SC

Das freundliche „buon giorno“ lässt auf den derzeitigen Aufenthaltsort von Dirk Mazurkiewicz schließen. Der Vorstandsvorsitzende des Fußball-Mittelrheinligisten Bonner SC verbringt das lange Wochenende rund um den Tag der Einheit in Italien. Und so erlebte der BSC-Chef die 0:3 (0:1)-Niederlage des BSC beim VfL Vichttal nicht mit. Mazurkiewicz reagierte entsprechend vorsichtig auf die zweite Pleite in Folge, die den Aufstiegsfavoriten zumindest tabellarisch in Erklärunsgnöte bringt.