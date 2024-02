Mittelrheinpokal Bonner SC trifft im Halbfinale auf den TuS BW Königsdorf

Der Fußball-Mittelrheinligist Bonner SC trifft im Halbfinale des Verbandspokals erneut auf den Ligakonkurrenten TuS BW Königsdorf. Gespielt wird dann im Sportpark Nord. Erst am Sonntag hatten sich beide Teams in der Liga in Königsdorf 1:1 getrennt. Das ergab die Auslosung des Fußballverbands Mittelrhein am Montagabend in Hennef.