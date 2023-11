Bonner SC in der Mittelrheinliga Müde, aber formstark

Mittelrheinpokal

Der Bonner SC spielt im Achtelfinale des Mittelrheinpokals gegen den SV Eilendorf. Das ergab die Auslosung am Dienstagabend. Der Mittelrheinligist muss auswärts beim Landesligisten aus Aachen antreten.

Zwar zog Schiedsrichter Nico Fuchs den BSC als erstes Team der Paarung aus dem Lostopf, aber klassentiefere Teams genießen im Verbandspokal mit Ausnahme des Finales automatisch Heimrecht.

Der Siegburger SV empfängt mit Borussia Freialdenhoven einen Konkurrenten aus der Mittelrheinliga. Die Borussia war bereits Ende September zu Gast im Walter-Mundorf-Stadion. Einen Sieger gab es am 8. Spieltag nicht. In einer turbulenten ersten Halbzeit gerieten die Gastgeber zweimal in Rückstand, SSV-Innenverteidiger Tarik Dogan sah in der 22. Minute nach einer Notbremse die Rote Karte und dennoch ging es mit einem 2:2 in die Pause. In der zweiten Halbzeit konnten die Siegburger in Unterzahl das Ergebnis halten.

Gespielt werden die Achtelfinal-Partien des Verbandspokals am Wochenende 16./17. Dezember. Das Finale findet am 25. Mai nächsten Jahres statt. ses