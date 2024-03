Mittelrheinliga Nach dem Pokalspiel geht es für den Bonner SC in der Liga weiter

BSC-Coach Glatzel will sich mit der Pokalszenerie in gut neun Wochen naturgemäß noch nicht beschäftigen, auch wenn der BSC nur noch einen Sieg vor dem Einzug in die Hauptrunde des DFB-Pokals steht. „Für uns geht der Kraftakt schon am Sonntag weiter.“ Der Bonner Trainer ist sich sicher, dass bis zur nächsten Nagelprobe gegen Vichttal die Euphorie nach dem Finaleinzug anhält und vielleicht die Anstrengungen der letzten Tage in den Hintergrund treten lässt.