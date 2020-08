Ehemaliger MLS-Profi : Bonner SC verpflichtet Mittelfeldspieler Julian Büscher

Bonn Der Fußball-Regionalligist Bonner SC hat personell nochmals nachgelegt. Julian Büscher wechselt vom TuS Haltern nach Bonn. Der 27-Jährige ist für das zentrale Mittelfeld vorgesehen.

In Deutschland spielte Büscher, der in der Jugend für Preußen Münster und den VfL Bochum aktiv war, für Münster und die SF Lotte in der Regionalliga. Später zog es den gebürtigen Soester mit einem Stipendium in die USA, wo der Freund und Manager der Sängerin Sarah Lombardi unter anderem für DC United aus Washington in der Major League Soccer zum Einsatz kam.