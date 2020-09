Neuzugang beim Regionalligisten : Der Bonner SC verpflichtet Nils Teixeira

Nils Teixeira wechselt zum BSC: Der in Bonn geborene 30-Jährige kann unter anderem 110 Spiele in der 2. Bundesliga und 110 Spiele in der 3. Liga vorweisen Foto: Friso Gentsch/Archiv

Bonn Coup gelungen: Der Bonner SC verpflichtet Nils Teixeira. Der in Bonn geborene 30-Jährige kann unter anderem 110 Spiele in der 2. Bundesliga und 110 Spiele in der 3. Liga vorweisen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thomas Leinen

„Hochkaräter“, „Königstransfer“: Das sind im Fußball die üblichen Umschreibungen für eine Verpflichtung, die einer Mannschaft auf Anhieb helfen sollte und bei Anhängern und der Konkurrenz gleichermaßen für Aufsehen sorgt. Dem Fußball-Regionalligisten Bonner SC ist mit der Verpflichtung von Nils Teixeira solch ein Coup gelungen.

Der in Bonn geborene 30-Jährige kann unter anderem 110 Spiele in der 2. Bundesliga und 110 Spiele in der 3. Liga vorweisen. Die meisten Einsätze absolvierte der in der Abwehr und im defensiven Mittelfeld flexibel einsetzbare Ex-Profi für den FSV Frankfurt, Kickers Offenbach und Dynamo Dresden, wo Teixeira zum Publikumsliebling avancierte.

Lesen Sie auch Justin Dautzenberg kommt : Bonner SC verpflichtet einen neuen Torhüter

Der Neuzugang soll die Lücke schließen, die durch die schweren Knieverletzungen von Kris Fillinger und Julian Büscher entstanden ist. Teixeira, der bereits in der Jugend für den BSC spielte und 2007 vom DFB mit der Fritz-Walter-Medaille in Bronze ausgezeichnet wurde, gehörte zuletzt zum Kader von AEL Limassol.