Leistungsträger bleibt : Nils Teixeira verlängert Vertrag beim Bonner SC

Bonn Der Bonner SC kann in den nächsten beiden Jahren auf Nils Teixeira bauen. Der Abwehrspieler hat seinen Vertrag bei seinem Heimatverein verlängert.

Der Bonner SC kann in der Fußball-Regionalliga West weitere zwei Jahre auf die Erfahrung von Nils Teixeira bauen. Der 30-Jährige, der vor der am Samstag abgelaufenen Saison zum BSC kam, absolvierte als Profi 110 Spiele in der 2. Bundesliga und 3. Liga sowie 37 Einsätze für AEL Limassol auf Zypern.